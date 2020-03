Papá de Gabriela lamentó dichos de Piñera: "La culpa nunca va a ser de la mujer"

Fabián Alcaíno, papá de la joven que inspiró la "Ley Gabriela", lamentó una de las declaraciones que dio este lunes el Presidente Sebastián Piñera, en medio de la ceremonia de promulgación de esta iniciativa, que amplía la calificación del delito de femicidio.

Tras mencionar una cita de la joven víctima, en la que recordaba que su madre le enseñó que nadie le podía "poner el dedo encima, ni la mano ni nada", el Mandatario planteó que "a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas".

"Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra, y que la sociedad entera la va a ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo", señaló el Mandatario.

Fabián Alcaíno cuestionó en Cooperativa esta reflexión del Presidente: "Son palabras bastante desafortunadas, porque es no escuchar, es no entender que acá la culpa no es de la mujer".

"Desafortunadamente, este tipo de hombres (los maltratadores) tienen una mezcla súper letal de inteligencia y habilidad para envolver y disminuir a una mujer, pero la culpa nunca va a ser de la mujer en estos casos", insistió el padre, afectado por un femicidio doble, porque el asesino de su hija también mató a Carolina Donoso, su madre.

"Me estoy dando por enterado con lo que acabo de escuchar", añadió Alcaíno a Una Nueva Mañana: "La emoción es tan grande cuando se está promulgando la ley que es en honor de una hija, que uno pierde la noción de muchas cosas", reconoció.

Reacción de Vallejo y Cariola

Las diputadas del PC Karol Cariola y Camila Vallejo, impulsoras del proyecto, no asistieron a la actividad en La Moneda, y optaron por manifestarse frente al Palacio junto a otras organizaciones feministas, pero, de igual forma, rechazaron lo señalado por el Mandatario.

"La violencia machista no tiene justificación. Las mujeres no son culpables ni responsables de que las terminen asesinando. Si él sigue creyendo eso es porque no ha entendido nada", afirmó Vallejo.

La parlamentaria citó la intervención del colectivo LasTesis "y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía" para preguntarse "qué parte de esa oración el Presidente no entendió, parece que nada".

En tanto, Cariola sostuvo que "tenemos un Presidente que no solamente es víctima del patriarcado, sino que además es un Presidente que no entiende de qué estamos hablando las mujeres cuando decimos que la violencia machista tiene que terminar".

Además, fustigó la labor de la ministra de la Mujer, Isabel Plá, y sostuvo que "ha estado muy ausente de particularmente que ha venido ocurriendo estos últimos meses, estamos en medio de un proceso de movilización social".