Fiscal Sabaj: Hay un cambio en la idiosincrasia delictual y en los códigos de los delincuentes

El fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, Pablo Sabaj, dijo en Cooperativa que, en el marco del aumento de la migración irregular en el país, existen mayores dificultades para dar con autores de diversos delitos, especialmente homicidios.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el persecutor comentó que "más que la prevención del delito, hay un cambio en la idiosincrasia delictual, las costumbres, los códigos de ciertas personas que cometen delitos han cambiado, lo que nos ha llevado a ataques más violentos que hemos visto en el último tiempo".

Este aumento de casos, según Sabaj, se debe "al crimen organizado, a la acción de ciertas bandas (...) antiguamente tal vez cierto tipo de situaciones se sancionaban de otras formas a nivel delictual. Actualmente esos códigos han cambiado y muchas infracciones entre delincuentes se sancionan con la muerte".

"Es una dinámica que viene de afuera y que tiene que ver con la acción de grupos criminales extranjeros que deben pagar, por decirlo así, impuestos a los jefes criminales y cuando no se pagan estos impuestos se exigen, y si no se pagan después de eso se produce la muerte", reiteró el fiscal.

Sabaj planteó que "ha ido aumentando la participación de extranjeros en delitos, tanto como imputados como víctimas y esto es parte de un fenómeno de inmigración (...) cuando hay migración irregular es más difícil investigar los casos, entonces se transforman en situaciones que para identificar a la víctima ya tiene problemas, no está identificada por huellas, no es chileno, está irregular, no hay cómo saber quien es la persona fallecida y si usted no sabe la identidad de la persona fallecida, por cierto que se dificulta llegar al autor".