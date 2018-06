Fiscalía pidió 15 años de cárcel para acusados de portonazo a Rafael Araneda

El fiscal Felipe Díaz pidió una pena de 15 años de presidio para tres de los delincuentes que realizaron un "portonazo" al conductor de televisión Rafael Araneda y su familia en agosto del año pasado.

Según publicó La Tercera, Díaz ingresó este miércoles el escrito de acusación al tribunal, en que pide la pena de 15 años para Andrés Montero, Juan Luis Chávez y Nicolás Villagra, mientras que para el cuarto imputado, Isaías Villanueva, pide cinco años de presidio.

El persecutor detalla que se tomaron en cuenta dos agravantes: su actuar como banda organizada y la reincidencia, ya que los tres fueron condenados anteriormente por robos con violencia.

Como se explica en el documento, el día del delito los sujetos "amenazan con cuchillos a los hijos menores de la víctima y los llevan intimidados hacia la puerta principal del inmueble, procediendo a patear violentamente la misma con el propósito de derribarla e ingresar a la casa, sin lograr su objetivo".

"Entonces sustraen los celulares de la familia afectada, una argolla de matrimonio y una cartera, y se (...) suben al vehículo familiar marca Jaguar (...) huyendo en el mismo y en los otros dos vehículos", sostuvo.

Además, los sujetos se llevaron un kit de buceo, una credencial de Chilevisión y un control remoto vehicular.

Vacarezza: Seguimos con susto

La sicóloga y animadora Marcela Vacarezza, esposa de Araneda, recuerda que "trataron de entrar a la casa, intimidaron con armas, cuchillos, entonces cambió el escenario de portonazo a robo con intimidación".

"Como víctima, el día de hoy tengo la esperanza de que se logre algo que me deje tranquila (...) Seguimos con susto, pero uno lo va controlando, pero hasta el día de hoy entro y miro para todos lados, ya no ando mirando el celular sino que ando súper pendiente", dijo.

"En poco tiempo tratamos de empezar a hacer la vida normal y en eso los tres niños fueron súper adultos. Lo más triste de todo es que uno no les puede decir que esto no va a pasar nunca más, y en eso con Rafael hemos sido súper categóricos con ellos. Nos sirvió para aprender que uno cuando llega en el auto no puede estar mirando el celular mientras se abre el portón", manifestó.

Finalmente, Vacarezza añadió que aprendió una serie de lecciones, como que "en la noche, si vas llegando a tu casa y hay un auto muy pegado, hay que darse vueltas para que el auto no esté atrás tuyo, que hay que estacionar de lado y no de punta mientras se abre el portón. También pusimos más seguridad, pero sobre todo yo creo que es una actitud propia de uno que no puede andar 'pajaroneando'".