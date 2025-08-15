Fiscalía realizó peritajes para esclarecer la explosión de una casa en Temuco

El Ministerio Público realizó una serie de diligencias para esclarecer la explosión que afectó a una vivienda en el sector Fundo el Carmen de Temuco, en la Región de La Araucanía, donde una persona perdió la vida y varias casas aledañas resultaron con daños el pasado 12 de julio.

"Vamos a revisar todo el material que se ha logrado recabar y el sitio del suceso, (además de) revisar las instalaciones de las casas vecinas y poder, en definitiva, buscar una causa lo más razonable de lo que realmente ocurrió el día de los hechos", informó la fiscal Claudia Urra.

Las diligencias se desarrollan con el apoyo de un equipo de peritos de distintos organismos técnicos como Bomberos, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.