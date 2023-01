Gobierno: El Mall Plaza Egaña no estaba cumpliendo los estándares de seguridad

Carabineros informó este lunes que dio con la ubicación de los presuntos vehículos ocupados en el violento robo registrado ayer en el Mall Plaza Egaña, comuna de La Reina.

Este delito fue cometido por al menos 15 sujetos vestidos con overoles blancos que llegaron hasta el local MacOnline, desde donde sustrajeron diversos artefactos tecnológicos.

Tras un intercambio de disparos con un funcionario policial, en el que dos de los antisociales resultaron heridos, escaparon del lugar en dirección desconocida, sin dejar ningún detenido por el momento.

"Gracias a una denuncia anónima de una vecina de Peñalolén, Carabineros de la 43 Comisaría se constituyó rápidamente en la intersección del pasaje que habían indicado, encontrando tres vehículos con características muy similares a los que cometieron el ilícito en Plaza Egaña", destacó el capitán Matias Riquelme.

De todas maneras, aún no se confirma si efectivamente son los automóviles que se buscan, algo que tendrán que informar los equipos especializados de la policía uniformada.

En tanto, en diálogo con Una Nueva Mañana de Cooperativa, el alcalde subrogante de La Reina, Víctor Tapia, lamentó este nuevo hecho de violencia en la comuna y pidió al Gobierno mayores atribuciones para los inspectores municipales y un reforzamiento de Carabineros.

"Si son bandas sumamente organizadas y con material de guerra, es muy difícil combatir este tema. Nosotros colaboramos en materia preventiva, pero el Ministerio del Interior tiene que tomar cartas en el asunto de manera profunda", puntualizó la autoridad comunal.

GOBIERNO: MALL NO CUMPLIÓ ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

"Lo ocurrido nos indigna a todos, y es lo que muchas familias viven a diario en sus poblaciones. Hemos hecho todos los esfuerzos por aumentar las medidas de seguridad privada en el centro comercial, pero hoy lo que se requiere es mayor coordinación y gestión entre públicos y privados", comentó la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusich.

En ese marco, afirmó que en el gremio están "disponibles para poner a disposición las cámaras de vigilancia y reconocimiento de personas, pero necesitamos que haya una coordinación efectiva de estos recursos, de manera de poder dar persecución y castigar a aquellas bandas que están actuando en nuestro territorio".

Desde el Gobierno, en tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), explicó que "los centros comerciales son lo que se denominan entidades obligadas, tienen estándares de seguridad que cumplir".

"En el caso de lo que ocurrió ayer, no estaba la cantidad de guaridas que debían estar ni todos tenían los cursos que debían tener. La entidad privada no estaba cumpliendo", reprochó, puntualizando que "esto no elude la responsabilidad del Gobierno".

Por otro lado, "en el caso de la tienda MacOnline, el local no es entidad obligada, por tanto, no tenía guardias, sí alarmas, y la bodega tampoco tenía cámaras; por lo cual hay que evaluar de qué manera los locatarios de los centros comerciales asumen mayores condiciones de seguridad".

Desde Conadecus, el abogado Antonio Olivares dijo que "si hubo una afectación a la seguridad, quien debe garantizarla al interior de ese recinto es el mall o también las tiendas, pero en general debe ser el mall quien garantice esa seguridad (...) preferir o inclinarse por un respeto a la seguridad del consumidor antes que por la venta de bienes o servicios".

En el recinto, el OS-10 de Carabineros cursó infracciones por irregularidades en las medidas de seguridad a dos empresas contratadas por el mall.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana confirmó que presentará una querella por el asalto.