Gobierno informó que ya hay dos detenidos por asalto armado en mall Alto Las Condes

El Ministerio del Interior confirmó que hay al menos dos detenidos por el asalto armado frustrado que protagonizaron cerca de diez delincuentes este viernes en una joyería del mall Alto Las Condes.

En medio del operativo, que ha involucrado labores de la Policía de Investigaciones y de Carabineros y motivó una evacuación del centro comercial, se trasladó hasta el lugar la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

La autoridad informó que "el delito fue frustrado gracias a la labor de la PDI que, inmediatamente cuando fue comunicada la situación, llegó al lugar, y permitió que se detuviera a dos personas hasta el momento".

Los arrestos "no fueron dentro del mall", precisó en un punto de prensa.

Uno fue capturado en la comuna de Recoleta, y el otro en las cercanías de Providencia, comuna vecina de Las Condes.

El general de Carabineros Jean Camus dijo que tras ver frustrado el robo, los asaltantes huyen "en vehículos, uno de los que fue abandonado en el sector de la Costanera (Norte), que fue recuperado", y otro en Recoleta.

Precisó el fiscal Omar Mérida que "debido a la acción policial hay dos personas detenidas luego de persecuciones por distintas zonas de la capital".

"Trabajamos con la hipótesis de que hay varios vehículos involucrados: el que fue encontrado en la zona de Los Conquistadores había sido robado en los últimos días en el sector, y un segundo, también recuperado, se está procesando la información para ver si también tiene encargo", añadió.

Asimismo, "hay cierto conocimiento de los compañeros de delitos que no han sido detenidos, y no me cabe duda que la PDI no va a para hasta detenerlos", apuntó Martorell.

DETECTIVE HERIDO DE BALA PERMANECE FUERA DE RIESGO VITAL

Los hampones llegaron encapuchados y algunos vestidos con overoles hasta la Joyería Mosso, armados y con herramientas para romper las vitrinas de la joyería y perpetras el robo. En el centro comercial estaba en esos momentos un detective de la PDI, que realizaba trabajos investigativos propios de su labor, y que fue alertado de la situación.

Hubo "intercambio de disparos", dijo desde la institución el prefecto Carlos Yáñez.

El funcionario resultó "herido a bala en el cráneo", de momento "fuera de riesgo vital, pero tenemos que esperar su evolución", aclaró la subsecretaria Martorell, información que confirmó la PDI. Es atendido en el hospital de la FACh.

Martorell agregó que "el fiscal ya ha decretado muchas diligencias, se tomó control del sitio del suceso por el Ministerio Público y la PDI", mientras "Carabineros ha protegido el entorno del mall".

Desde la administración del mall aseguraron que cuando se adoptaron las medidas del operativo, como la evacuación del recinto y la llegada del GOPE de Carabineros, ya no quedaban asaltantes al interior, pese a lo que se presumía inicialmente.

El atraco ocurrió alrededor de las 13:30 horas en medio de una alta presencia de público en el mall: hay que recordar que mañana sábado Las Condes, junto al resto de la Región Metropolitana, quedará en Fase 1 del plan "Paso a paso": la cuarentena total.

Eran 10 delincuentes aprox. , eso se está investigando. Es preocupante la extrema violencia. Nos hemos “acostumbrado” lamentablemente, injustamente, terriblemente, a estas situaciones q viven en la impunidad. — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) March 26, 2021

ALCALDE LAVÍN HACE "LLAMADO DE ATENCIÓN"

El alcalde Joaquín Lavín también se trasladó al centro comercial, donde puntualizó que a los antisociales "no les resultó" el robo, "pero el riesgo de la vida de los vecinos que estuvieron aquí fue grande".

Por ello, "hago un llamado de atención, han pasado muchas cosas en el último tiempo, no peleemos sobre esto y hagamos las cosas que hay que hacer, más allá de cualquier bandera política", exhortó el presidenciable de la UDI.

El mall Alto Las Condes no reabrirá y quedará a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Aún quedan trabajadores en el recinto esperando para poder entrar a retirar sus pertenencias. Una vez concliya el proceso, éste quedará cerrado.

Los dos presuntos delincuentes arrestados serán pasados a control de detención y eventual formalización este sábado, en el bloque de la mañana, por el delito de robo con violencia.

El asalto recuerda a uno registrado hace apenas una semana en el centro de Santiago, que afectó a dos joyerías en una galería comercial.