Gobierno realizó un operativo policial en la Plaza de Maipú para erradicar el comercio ambulante

El Gobierno realizó este lunes una intervención en la Plaza de Maipú y otros sectores de la comuna homónima, con 170 efectivos policiales que coparán estos lugares buscando erradicar el comercio ambulante.

En una actividad iniciada en la vigésima quinta comisaría de Maipú en el contexto del plan de intervención para la recuperación de espacios públicos, la vicepresidenta Izkia Siches pidió colaboración a la ciudadanía para "vivir en espacios más ordenados y seguros".

"La invitación es a no comprar en los comercios no establecidos y a contribuir y colaborar en todas estas iniciativas".

Además, invitó a "todas aquellas personas que han encontrado una fuente de trabajo y sustento en torno al comercio no formal, a avanzar en las distintas formulaciones para su formalización".

Son 12 puntos que están siendo intervenidos en la Región Metropolitana a raíz del plan, entre ellos el Barrio Meiggs, la Plaza de San Bernardo, seis estaciones del Metro de Santiago, el Barrio Italia, Bellavista y Biobío, junto a la Plaza Puente Alto y el Parque Los Reyes, entre otros.

Luego de la acción policial, los mismos comerciantes ambulantes desplazados de la Plaza de Maipú comenzaron a manifestarse pacíficamente pidiendo la presencia del alcalde, Tomás Vodanovic, en el lugar, y advirtieron que se movilizarán hasta el municipio.

María, una adulta mayor con discapacidad, dijo que "está bien que limpien y normalicen" el comercio, pero pidió que diferencien entre las situaciones de cada trabajador ya que no es la misma para todos. "Necesito trabajar, el sueldo que estoy ganando en estos momentos, que es la pensión solidaria, no me alcanza para vivir", señaló.

Los comerciantes fueron avisados de la intervención el pasado viernes y, según dicen, les indicaron que duraría un mes y que luego podrían establecerse. Pero en el punto de prensa realizado esta jornada afirmaron que la acción será permanente.