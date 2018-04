Haitiana denunció brutal golpiza a ella y a su bebé: "Botaron a mi hija como a un peluche"

Una ciudadana haitiana denuncia haber sido víctima de una brutal agresión y amenazas por parte de dos personas en Santiago, que incluso lanzaron el coche donde estaba su pequeña hija de sólo meses de vida.

A través de un video compartido por la página de Facebook "Comunidad haitiana en Chile", la mujer, que se identifica como Lorginia, relata el episodio mientras esperaba poder ser atendida en un Servicio de Atención Primaria de Urgencia.

La madre cuenta que la presunta agresión ocurrió mientras caminaba por una vereda de la Avenida Salvador Gutiérrez, al pasar por al lado de una mujer que estaba parada fuera de una casa. Dice que al pedirle permiso para pasar con su coche, repentinamente "sentí un golpe atrás, la señora me pegó", y que luego un hombre salió de la vivienda y también la agredió.

"Dos personas, un joven y una niña, sin preguntarme cómo fue la cosa y nada, vinieron a pegarme. El joven me sacó la mano del coche y tiró el coche con mi hija ahí, mi hija se cayó junto con el coche", denuncia la mujer en el video.

"Entonces fui a recoger a mi hija y la señora sale con la manguera de agua y me pegaba y el joven me dijo: 'sale de ahí, o sino te voy a matar, a ti y a tu hija'. Le dije, 'no nos puedes matar porque no vengo a robar sus cosas'. Entonces me empujó con la guagua y grité auxilio, porque el joven iba a matar a mi hija", narró.

"La botaron como un peluche"

Lorginia indica que "ningún vecino salió" a ayudarla: "Tuve que correr porque el joven venía con un palo grande para pegarle a mi hija. Entonces fui corriendo a buscar ayuda, pero nadie me ayudó. Un auto que pasó por ahí tampoco me ayudó".

Además, la mujer acusa que cuando por fín recibió ayuda de una persona, un ciudadano ecuatoriano, y este le prestó su celular para llamar a Carabineros, los funcionarios le cortaron al notar que su nacionalidad era haitiana: "Tuve que llamar tres veces y me hicieron lo mismo".

Luego, la madre señala que logró contactarse con los pastores de la iglesia a la que acude, quienes la llevaron al SAPU.

"Estoy preocupada por mi guagua porque casi la mataron, eso me da más pena. La botaron como un peluche. Es algo que nunca me pasó (...). Hoy lo que me pasó me duele mucho por mi hija, no puedo defenderme sola y nadie me ayudó", concluyó la mujer.