Hallan restos óseos en casa de adulto mayor desaparecido en Aysén: hay un detenido

El hallazgo de osamentas humanas al interior de una propiedad marcó este sábado la búsqueda de un adulto mayor reportado por su hijo como desaparecido hace 48 horas en Puerto Aysén, ubicada en la Región de Aysén.

El descubrimiento, realizado por equipos especializados de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), ha conmocionado a la comunidad e impulsado intensas diligencias para esclarecer los hechos.

En el último domicilio de la persona desaparecida, ubicado en calle Galvarino Riveros, los equipos investigadores dieron con los restos óseos.

"Esto es en el marco de diligencias de una orden de investigar a propósito de una presunta desgracia. En ese sentido el personal policial realizando las labores de registro de este domicilio encontró este lamentable hallazgo", detalló el fiscal jefe de Aysén-Cisnes, Pedro Poblete.

Peritajes extensos

Dada la naturaleza de los restos encontrados, el proceso para determinar la identidad de la persona fallecida será prolongado y complejo. El fiscal Poblete enfatizó la magnitud del trabajo pendiente: "Es un trabajo que va a ser de larga data en atención a que estamos hablando de osamentas, no de un cuerpo".

Por su parte, según el diario La Tercera, el subprefecto Víctor Toledo, jefe de la Prefectura Provincial Coyhaique, dio cuenta que se está realizando un trabajo "con un equipo especializado de nuestro Laboratorio de Criminalística regional, y están todos los organismos técnicos institucionales a disposición de esta investigación".

"Queremos tener cierta celeridad cierto y dar la tranquilidad a la familia también de la persona desaparecida", puntualizó.

Un detenido

En el marco de este caso, la PDI concretó la detención de un hombre de 54 años en la misma propiedad donde se realizaron los hallazgos por ultraje e inhumación ilegal de cadáver.

"La persona detenida es un chileno, es de acá de la Región de Aysén, y mantiene antecedentes por diferentes delitos", informó el funcionario policial, que reveló también que el detenido se encontraba habitando la vivienda que pertenece al adulto mayor desaparecido.

El sujeto fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén para su audiencia de formalización. No obstante, en vista de las numerosas diligencias investigativas aún pendientes, se determinó la ampliación de su detención hasta el próximo martes.