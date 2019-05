Hermana de mujer quemada en una maleta detalló su historia: "Por amor llegó a la calle"

La familia de Estefanía Martínez, la joven de 27 años que fue quemada en una maleta en Providencia, contó detalles de su historia, cómo llegó a estar en situación de calle y su relación con el hombre detenido presuntamente por cometer el crimen.

"La persona detenida no es pareja der mi hermana. Este no fue un crimen pasional", enfatizó al matinal de La Red la única hermana de Estefanía.

La fallecida era apodada "la bailarina del Bella", pues solía estar en el barrio Bellavista. Su familia contó que hace años vivía en la calle junto a su verdadera pareja.

"Se les dieron muchas oportunidades, pero ella quiso esa vida. No abandonaba a su pareja, lo amaba. Y prefirió a su pareja que estar en nuestra casa, en la casa de mi mamá o de mis tías", contó su hermana.

"Por amor llegó a la calle, ella amaba a su Eduardo", agregó.

Precisamente, la familiar de Estefanía explicó que su pareja ha estado en contacto con la familia y averiguó quién es el sospechoso detenido por la PDI, a quién ubicaba por el sector en que pernocta.

"(Eduardo) dice que sí lo conoce. Dice que lo ha visto, (es) un hombre normal que cuida autos. Le dijeron que era un hombre con problemas mentales", aseguró.

La hermana, no obstante, señaló que no ha visto al hombre y desconoce cuáles fueron sus presuntos motivos: "Me hago la misma pregunta. Yo no sé nada de él. Yo no lo he visto físicamente".