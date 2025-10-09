Hombre recibió tres balazos cuando entraba a la estación Cumming del Metro

Una persona de nacionalidad peruana fue baleada por un desconocido mientras ingresaba a la estación Cumming, de la Línea 5 del Metro de Santiago, la mañana de este jueves.

Según el teniente coronel Mauricio Meneses, de la Tercera Comisaría de Carabineros, el atacante "se acerca a este lugar en bicicleta, intercepta a un tercero afuera del Metro, y ya bajando por la escalera al interior, efectúa a lo menos cinco disparos con arma de fuego".

"Tres de estos (tiros) hieren a la víctima: hablamos de dos lesiones por proyectil balístico lumbar y otro en la zona de espalda", precisó el oficial.

Personal del SAMU trasladadó al lesionado hasta la ex-Posta Central, donde se encuentra internado fuera de riesgo vital.

Sujeto en bicicleta disparó en contra de hombre en escaleras del Metro Cumming #Cooperativa90 https://t.co/9oIdNoaBcT pic.twitter.com/yVGlFAMGAp — Cooperativa (@Cooperativa) October 9, 2025

En tanto, Meneses añadió que "el autor del hecho, una vez que concreta este delito, huye del lugar", aunque está siendo buscado en base a imágenes de su vestimenta.

Testigos del hecho cuestionaron la demora en la llegada del personal de salud, ya que pasó media hora antes de que se presentaran en la estación de Metro.

Como móvil del ataque se investiga un presunto ajuste de cuentas, ya que el sujeto habría gritado a la víctima sobre una deuda de dinero.

La estación se mantiene cerrada y sin detención de trenes debido al procedimiento de seguridad correspondiente.