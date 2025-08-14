Asesinatos en Concepción: Bandas locales han contratado sicarios extranjeros

Luego de que en menos de 24 horas se registraran dos asesinatos en el Gran Concepción (Región del Biobío), el fiscal de análisis criminal Mario Elgueta confirmó que bandas de la zona han incorporado a extranjeros para ejecutar homicidios.

"El concepto de sicariato es un concepto bastante complejo; por lo tanto, lo que puedo decir es que hay bandas locales, particularmente, que han incorporado dentro de sus miembros o elementos a personas de nacionalidad extranjera, que claramente, con el manejo de armas de fuego, constituye lo que se dice normalmente como sicariato, tanto de nacionalidad, en este caso, venezolana, ecuatoriana, colombiana y otras, incluso", dijo el persecutor en una rueda de prensa.

Los dos crímenes registrados el martes se sumaron a la creciente cifra de asesinatos en la región, elevando a 16 los homicidios en lo que va del año en la comuna de Concepción, superando los 12 registrados en todo 2024.