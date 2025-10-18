Cadáver de adulto mayor fue hallado apuñalado en la vía pública en Conchalí

El cadáver de un hombre de 60 años fue hallado apuñalado esta sábado en la comuna capitalina de Conchalí.

El hallazgo se hizo en la calle El Olivo por parte de Carabineros, que constató que el cuerpo se encontraba en posición decúbito dorsal con una herida cortopunzante en la espalda.

"Alrededor de las 09:00 horas de esta jornada, Carabineros se constituye en el lugar para verificar el procedimiento de una persona tendida en la vía pública", dijo el capitán Eduardo Droppelmann, de la Quinta Comisaría de Conchalí.

"Una vez en el lugar, los uniformados se percatan de que es una persona fallecida en posición decúbito dorsal, que presentaba una herida cortopunzante en el omóplato izquierdo, en la parte de la espalda", detalló.

Se investiga con registros de cámaras de seguridad y el relato de testigos la dinámica de los hechos.