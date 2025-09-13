Comprador de chatarra fue asesinado con tres balazos en vertedero de Valparaíso

Un trabajador falleció luego de ser baleado al interior del vertedero Los Molles, en Valparaíso.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre -de 28 años, nacionalidad chilena y comprador de chatarra- fue abordado en el lugar por, al menos, cuatro sujetos que bajaron de dos vehículos y le dispararon.

La víctima, que no tiene antecedentes penales, fue trasladada al Hospital Carlos Van Buren, donde perdió la vida.

Por orden de la Fiscalía, en el recinto asistencial se constituyó la PDI, que luego acudió al lugar de los hechos.

"(El afectado) presentaba tres impactos balísticos en la zona del tórax posterior", precisó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso.

"Se entrevistó a diversos testigos y se han analizado registros de cámaras de seguridad. Los antecedentes serán derivados a la Fiscalía una vez que se establezca la dinámica, el móvil y la identidad de los autores", agregó.