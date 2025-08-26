Cordero viajó a La Araucanía para asistir a velatorio de guardia forestal asesinado

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, viajó este martes a la Región de La Araucanía para participar en el velatorio de Manuel León Urra, guardia de seguridad asesinado el sábado durante un ataque armado cometido en un predio de la CMPC ubicado en el sector Selva Oscura, en la comuna de Victoria.

La visita se mantuvo bajo un fuerte hermetismo, y ninguna autoridad regional había confirmado la hora de su llegada.

El cuerpo de León Urra está siendo velado en su casa, ubicada en el sector de Vegas de Chanco, a unos siete kilómetros de la localidad de Púa.

La inminente llegada de Cordero provocó un importante despliegue policial y militar en la zona. Se advirtió una gran presencia de vehículos blindados en las cercanías del domicilio de la víctima, así como un resguardo de las carreteras y caminos secundarios de la provincia de Malleco.

Al término de una reunión en la Prefectura de Carabineros de Cautín, el ministro se reunió con la familia de la víctima para transmitirles las condolencias en nombre del Gobierno.

"Lo primero, como yo dije en la mañana, es preocuparnos de las víctimas y ese era el objeto de la conversación", afirmó en una rueda de prensa, destacando que su visita tuvo como principal objetivo "explicar en detalle las acciones y recursos que el Gobierno está destinando a fortalecer la investigación del OS9 y el Ministerio Público".

"Fue una conversación franca, pero, sobre todo, lo primero, como yo dije en la mañana, es preocuparnos de las víctimas y ese era el objeto de la conversación. Me parecía que era importante que yo personalmente les explicara cuáles eran las acciones y los recursos que nosotros estábamos destinando con ese fin", indicó el secretario de Estado.

Cordero aseguró que "se avanza en la investigación", y que se está trabajando para dar con los responsables del ataque.