Delegación: sospechosos de asesinar a estudiante en Viña del Mar están identificados

La Delegación Presidencial de Valparaíso afirmó que "ya hay identificación" de los sospechosos de atacar a un adolescente de 16 años afuera de un liceo de Viña del Mar, hecho que ocurrió el jueves y le costó la vida al joven.

La víctima era estudiante del Liceo Guillermo Rivera Cotapos y fue apuñalado por entre dos a tres sujetos al frente del recinto, en la vía pública. Minutos después, falleció en el Hospital Dr. Gustavo Fricke.

"Se estima que entre dos y tres personas generan una riña primero y finalmente lo atacan con un arma cortopunzante. Todavía no hay detenidos por el hecho, pero ya hay identificación de quiénes podrían ser los autores. Hay bastantes testigos y cámaras, y se están recabando aún todos los antecedentes", aseguró el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme.

"Esperamos su pronta aprehensión", añadió la autoridad, que después descartó especular los motivos del ataque, ya que las hipótesis rondan entre un asalto y un ajuste de cuentas.

Se estima que los domicilios de los presuntos culpables también fueron localizados en el sector alto de Viña del Mar.

Seremi de Educación confirmó jornadas de contención

El seremi de Educación, Juan Pablo Álvarez, ratificó la suspensión de clases que comunicó el liceo por el hecho y habló sobre las jornadas de contención que se realizarán a la comunidad educativa.

"Queremos expresar nuestra consternación y lamentar los hechos ocurridos que terminaron con el fallecimiento de un estudiante el jueves en Viña del Mar, en un día tan sensible como lo es el Día del Profesor", manifestó el seremi.

"Hemos hecho las coordinaciones con el SLEP Posta Central, que estuvo desde el minuto uno, junto al establecimiento, de dar contención y abordar la situación. Por lo mismo, se definió que el viernes se suspendieran las clases y se hiciera un encuentro con el equipo educativo respecto a lo acontecido, y que el lunes se hagan jornadas de contención a la comunidad", agregó Álvarez.

"Me comuniqué con el director del establecimiento para entregarle mis condolencias y manifestar todo nuestro apoyo, para que los estudiantes y su familia y la comunidad esté resguardada y sigan con sus procesos de aprendizaje, en un espacio de bienestar donde se sientan acogidos", cerró.