Doble homicidio en Meiggs: Presunta transacción fallida de drogas terminó con dos sujetos acribillados

Un violento incidente ocurrido en el barrio Meiggs de la comuna de Santiago, específicamente en la intersección de Exposición con Blanco Encalada, dejó un saldo de dos hombres asesinados por impactos de bala.

El hecho se originó tras lo que se presume fue una transacción fallida, aparentemente relacionada con drogas, en plena vía pública.

Según los antecedentes preliminares, las dos víctimas llegaron al lugar en un vehículo, y una de ellas se dirigió a un segundo automóvil para concretar el intercambio.

Algo salió mal durante la negociación, lo que motivó que la persona que realizaba la transacción intentara escapar. Aunque fue retenida por unos segundos por los ocupantes del segundo vehículo, logró zafarse y reingresar al automóvil en el que había llegado. En ese momento, los ocupantes del vehículo agresor abrieron fuego contra el primero, hiriendo a esta persona.

El conductor del auto atacado intentó huir con el herido, pero solo alcanzó a avanzar unos metros hasta la intersección de Claudio Gay, donde también fue baleado.

Ambos ocupantes del vehículo finalmente fallecieron producto de las lesiones.

"Personal de Carabineros halló dos cuerpos de hombres adultos con evidentes impactos balísticos que les produjo la muerte", señaló el mayor David Cortés, jefe operativo nocturno de la policía en el barrio Meiggs, quien indicó que se resguardaron ambos sitios del suceso y se contactó a la Fiscalía, instruyéndose la concurrencia de personal del OS9 y Labocar para efectuar los peritajes correspondientes.

Hasta el momento, no se ha logrado determinar la identidad de las víctimas y el caso es investigado también por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, quienes están analizando los registros de las cámaras de seguridad en el sector.