Gobierno apunta a ajustes de cuentas y disputas de bandas tras violenta noche en Santiago

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, entregó un balance tras una noche de violencia que dejó al menos tres homicidios.

Una mujer de 20 años murió baleada en la cabeza al cruzarse en la línea de fuego de dos bandas rivales cuando caminaba por la calle, en Renca; en Conchalí, un hombre de 35 años falleció en un enfrentamiento a balazos con otros sujetos, y en Santiago Centro, un hombre aún no identificado también fue asesinado a tiros en la vía pública mientras escapaba de otro sujeto.

"Dos de los casos, presumiblemente, se tratarían de ajustes de cuentas, de disputa entre bandas. El tercero está por determinarse", comentó Durán.

"En todos los casos se ha dispuesto la presencia de la Fiscalía, a través del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). Se dispuso (asimismo) la investigación policial, se están levantando testimonios de personas que pudieran haber estado en la zona y cámaras de televigilancia con el propósito de determinar las circunstancias de estos hechos y dar con los responsables", afirmó la autoridad de Gobierno.

A los tres casos conocidos en la mañana se sumó el hallazgo, esta tarde, del cadáver de un hombre de entre 25 y 30 años, aparentemente extranjero, con un impacto en la cabeza en la comuna de Conchalí, entre Dos Poniente y Parral.