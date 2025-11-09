Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago14.3°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hallan cuerpo de mujer con lesiones atribuibles a terceros en ruta Freire-Villarrica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima tenía aproximadamente 60 años.

La PDI indaga el caso.

Hallan cuerpo de mujer con lesiones atribuibles a terceros en ruta Freire-Villarrica
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El cadáver de una mujer de aproximadamente 60 años de edad fue hallado este domingo por la madrugada en la ruta Freire-Villarrica, en la Región de La Araucanía.

De acuerdo con lo informado por el comisario Daniel Penroz, de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Temuco, el cuerpo encontrado en el sector Suevia "presentaba lesiones atribuibles a la acción de terceras personas".

"Se están haciendo todos los peritajes y diligencias de rigor para poder establecer la identidad (de la víctima) o participación de posibles imputados", agregó. 

Hasta el momento, no hay detenidos por este caso. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada