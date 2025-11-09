Hallan cuerpo de mujer con lesiones atribuibles a terceros en ruta Freire-Villarrica

El cadáver de una mujer de aproximadamente 60 años de edad fue hallado este domingo por la madrugada en la ruta Freire-Villarrica, en la Región de La Araucanía.

De acuerdo con lo informado por el comisario Daniel Penroz, de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Temuco, el cuerpo encontrado en el sector Suevia "presentaba lesiones atribuibles a la acción de terceras personas".

"Se están haciendo todos los peritajes y diligencias de rigor para poder establecer la identidad (de la víctima) o participación de posibles imputados", agregó.

Hasta el momento, no hay detenidos por este caso.