Hallan dos cuerpos, uno calcinado y otro descuartizado, en fosa en San Vicente de Tagua Tagua

Durante la jornada de este jueves, Carabineros halló dos cuerpos al interior de una fosa mientras se desarrollaba un allanamiento antidrogas en el sector Pueblo de Indios, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, Región de O'Higgins.

"El primer cuerpo hallado se encuentra calcinado y maniatado, de pies y manos (...) El segundo se encuentra descuartizado", reveló el fiscal regional, Aquiles Cubillos, en un punto de prensa, añadiendo que "el primer cuerpo es de sexo femenino".

Mientras los equipos de peritaje siguen trabajando intensamente en el lugar para levantar más evidencia, el persecutor indicó que "los antecedentes que originaron este procedimiento dicen relación con tráfico de drogas, por eso no se descarta que estemos en presencia de organizaciones de crimen organizado", y afirmó que existe una necesidad de coordinar la investigación por su alcance geográfico.

"Creemos que hay un fenómeno que es de carácter regional que estaría involucrado y, por tanto, no podemos descartar la existencia de más cuerpos", señaló Cubillos, mencionando que se están cruzando antecedentes con múltiples denuncias de presunta desgracia de la zona y comunas aledañas.

El fiscal regional fue enfático en descartar, hasta el momento, indicios que relacionen este macabro hallazgo con la participación de alguna célula de la banda criminal conocida como el Tren de Aragua.

El procedimiento, que se mantiene en desarrollo, incluyó el registro de al menos 10 domicilios en búsqueda de drogas, armas y dinero.

El persecutor confirmó que "hay detenciones vinculadas a tráfico de droga y una detención vinculada a homicidio", y precisó que entre los arrestados se encuentran dos venezolanos.

Adicionalmente, se incautaron diversas evidencias como armamento, dinero en efectivo, droga, teléfonos celulares, notebooks y equipos de videovigilancia que componían una red de protección en el sector.

"No es fácil determinar identidades por estado de los cuerpos"

Previamente, el jefe de la Sexta Zona de Carabineros, general Guillermo Bohle, indicó que, "por el minuto, hay nueve personas conducidas a la Comisaría de San Vicente, correspondientes a dos chilenos y siete extranjeros".

Más tarde, la autoridad policial destacó la dificultad del entorno, crucial para entender la escena del crimen. "Es un lugar de difícil acceso, con mucho árbol, mucha basura; es un lugar bien difícil de poder trabajar, pero estamos con los equipos especializados", comentó, asegurando que se utilizan todos los recursos institucionales e interinstitucionales.

La identificación de las víctimas se presenta como una tarea ardua para los equipos periciales debido al estado en que fueron encontrados los cuerpos. "No es fácil determinar la identidad de estas personas por el estado en que se encuentran", declaró el general.

Según informó la institución, en el operativo participan efectivos del OS9 y de la SIP de Carabineros, además de personal especializado de Santiago y Rancagua.

"Vamos a continuar mañana (con el levantamiento de evidencias). Este es un trabajo intenso y mañana vamos a iniciar temprano los trabajos con los apoyos tecnológicos (...) El sitio del suceso va a quedar resguardado con la cantidad de personal suficiente para poder continuar y dar tranquilidad, seguridad, de que el trabajo va a ser lo suficientemente profesional para entregar una evidencia clara al Ministerio Público", enfatizó Bohle.