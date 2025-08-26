Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.2°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hijo del guardia forestal asesinado: Tiraron a matar, fue un acto terrorista

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Esto no fue un accidente fatal, fue una emboscada", aseguró el deudo de Manuel León Urra.

El Ministerio Público designó al fiscal jefe de Victoria para liderar la investigación del crimen, ocurrido el fin de semana en un predio de la CMPC.

Hijo del guardia forestal asesinado: Tiraron a matar, fue un acto terrorista
 ATON (referencial)

"Como familia esperaremos que las policías, la Fiscalía y las instituciones actúen", afirmó Manuel León Urra.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Manuel Andrés León, hijo del guardia forestal Manuel León Urra, aseguró este martes que el crimen a disparos de su padre, cometido en un predio de la CMPC ubicado en la comuna de Victoria (Región de La Araucanía), fue "un acto terrorista".

"Esto no es un accidente fatal, esto fue una emboscada: a mi papá lo asesinaron cuatro personas que fueron directamente a matar. Esto es un acto terrorista, pero todo es materia de investigación", manifestó.

"Nosotros como familia esperaremos que las policías, Fiscalía e instituciones actúen", aseveró,

El velorio de Manuel León Urra (60) se realiza la tarde de este martes en el sector de Hijuela Las Vegas de Chanco, en las cercanías de la localidad de Púa, en Victoria. Su funeral, en tanto, se llevará a cabo mañana en la misma comuna.

El Gobierno presentó, durante la jornada de ayer, una querella por asociación criminal contra quienes resulten responsables por el crimen del guardia forestal, pese a las presiones por parte de la familia, parlamentarios y asociaciones gremiales para invocar la ley antiterrorista.

Nuevo fiscal en la investigación

Desde el Ministerio Público señalaron que se encuentran recabando todos los antecedentes para avanzar en la investigación e identificar a los presuntos responsables del homicidio.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, anunció que el persecutor jefe de Victoria, Héctor Leiva, fue designado para liderar la indagatoria: "Vamos a contar con los mismos recursos que teníamos y que solicitamos expresamente contar para la investigación del homicidio de tres funcionarios de Carabineros en Cañete", informó.

El persecutor regional indicó que los equipos del Ministerio Público "tienen que adaptarse también a las contingencias: en este momento no se puede trabajar con esos fiscales que están abocados a juicios orales, pero el fiscal que va a estar a cargo de la investigación cuenta con mucha experiencia y también ha tenido resultados importantes en esa área".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada