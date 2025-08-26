Hijo del guardia forestal asesinado: Tiraron a matar, fue un acto terrorista

Manuel Andrés León, hijo del guardia forestal Manuel León Urra, aseguró este martes que el crimen a disparos de su padre, cometido en un predio de la CMPC ubicado en la comuna de Victoria (Región de La Araucanía), fue "un acto terrorista".

"Esto no es un accidente fatal, esto fue una emboscada: a mi papá lo asesinaron cuatro personas que fueron directamente a matar. Esto es un acto terrorista, pero todo es materia de investigación", manifestó.

"Nosotros como familia esperaremos que las policías, Fiscalía e instituciones actúen", aseveró,

El velorio de Manuel León Urra (60) se realiza la tarde de este martes en el sector de Hijuela Las Vegas de Chanco, en las cercanías de la localidad de Púa, en Victoria. Su funeral, en tanto, se llevará a cabo mañana en la misma comuna.

El Gobierno presentó, durante la jornada de ayer, una querella por asociación criminal contra quienes resulten responsables por el crimen del guardia forestal, pese a las presiones por parte de la familia, parlamentarios y asociaciones gremiales para invocar la ley antiterrorista.

Nuevo fiscal en la investigación

Desde el Ministerio Público señalaron que se encuentran recabando todos los antecedentes para avanzar en la investigación e identificar a los presuntos responsables del homicidio.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, anunció que el persecutor jefe de Victoria, Héctor Leiva, fue designado para liderar la indagatoria: "Vamos a contar con los mismos recursos que teníamos y que solicitamos expresamente contar para la investigación del homicidio de tres funcionarios de Carabineros en Cañete", informó.

El persecutor regional indicó que los equipos del Ministerio Público "tienen que adaptarse también a las contingencias: en este momento no se puede trabajar con esos fiscales que están abocados a juicios orales, pero el fiscal que va a estar a cargo de la investigación cuenta con mucha experiencia y también ha tenido resultados importantes en esa área".