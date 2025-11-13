Hombre acusado de matar a su hijo de tres meses quedó en prisión preventiva

La Fiscalía local de Hualaihué, en la Región de Los Lagos, formalizó este jueves a un hombre por su presunta responsabilidad en la muerte de su hijo, un bebé de tres meses, instancia en que fue imputado por los delitos de lesiones en contexto intrafamiliar y parricidio consumado.

El caso comenzó el pasado sábado 8 de noviembre, cuando el lactante fue trasladado desde Hualaihué para ser atendido en el Cesfam local con lesiones atribuibles a terceros.

Luego fue ingresado al Hospital de Puerto Montt, donde se constató que presentaba fracturas costales ocurridas en octubre y también lesiones recientes que derivaron en una muerte cerebral.

El menor, finalmente, falleció el lunes 10 de noviembre en el recinto hospitalario.

Las diligencias del caso son encabezadas por la fiscal Nathalie Yonsson, quien detalló que "los hechos ocurrieron en la comuna de Hualaihué, en los momentos en que el padre quedaba bajo el cuidado de este lactante, ejercía violencia física respecto del lactante".

El informe médico del profesional que atendió al bebé establece que las lesiones eran compatibles con el denominado "síndrome del niño sacudido", un tipo de maltrato grave que genera daño cerebral severo, según indicó la persecutora.

En la audiencia, la jueza de garantía subrogante de Hualaihué, Paola Barra, acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del imputado, estableciendo un plazo de investigación de 100 días.