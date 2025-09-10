Hombre fue asesinado al interior de su vehículo en feria libre de Peñalolén

Un homicidio se registró esta tarde en una feria libre de la comuna de Peñalolén, donde un hombre fue asesinado al interior de su vehículo tras una discusión.

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió en Avenida Los Molineros, donde cerca del mediodía se produjo una discusión entre la víctima y una persona a pie, lo que motivó el uso del arma de fuego por esta última, disparándo entre cinco y ocho veces.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios para esclarecer el hecho y dar con el autor de los disparos. El lugar se encuentra acordonado.