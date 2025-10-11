Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.0°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Internación provisoria para adolescente de 16 años por homicidio en Antofagasta

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Según la Fiscalía, el crimen ocurrió tras una riña en una fiesta clandestina.

El menor es acusado de propinar a la víctima al menos tres puñaladas en la zona toracoabdominal.

Internación provisoria para adolescente de 16 años por homicidio en Antofagasta
 ATON (referencial)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la internación provisoria del adolescente M.A.I.P, imputado por el Ministerio Público en calidad de autor del delito consumado de homicidio.

En la audiencia de formalización, el magistrado Hans Durán ordenó la medida cautelar por considerar que la libertad del menor, de 16 años, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.

El crimen

Según la Fiscalía, en horas de la madrugada del 31 de agosto, la víctima, un joven de 19 años, se encontraba en una fiesta clandestina en un inmueble conocido como "Casa Piedra", lugar donde se vio involucrado en una discusión con grupo de adolescentes entre ellos el imputado.

La discusión derivó en una riña que se trasladó a la vía pública. En dicho contexto, el imputado le propinó a la víctima, al menos, tres puñaladas en la zona toracoabdominal que le provocaron la muerte debido a una anemia aguda, de acuerdo con el ente persecutor. 

Tras la agresión, M.A.I.P. se dio a la fuga del lugar.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada