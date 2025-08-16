Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Joven fue asesinado con 11 balazos en la Alameda, frente a la Iglesia de San Francisco

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Lo acribilló a quemarropa un ciclista con el que estuvo conversando momentos antes.

En el lugar se encontraron pequeñas bolsas con una sustancia blanquecina.

 Fiscalía ECOH / X

El crimen ocurrió a metros del histórico templo: la edificación más antigua de la ciudad de Santiago.
Un joven -aún no identificado- fue asesinado a balazos en pleno centro de Santiago, a última hora de la noche del viernes.

Según las primeras informaciones, un sujeto en bicicleta con quien caminaba le disparó a quemarropa a la víctima en la intersección de Avenida Libertador Bernardo O'Higgins con calle Londres, justo frente a la Iglesia San Francisco.

En medio de la interacción, el ciclista extrajo un arma de fuego y le disparó en múltiples ocasiones y a corta distancia al joven, provocándole la muerte.

En el lugar se encontraron al menos 11 vainillas de calibre 9 mm. y pequeñas bolsas con una sustancia blanquecina, lo que es investigado por la Policía de Investigaciones para determinar si es droga.

La víctima fatal, de entre 20 y 30 años, no portaba documentación, por lo que especialistas trabajan en la identificación del cadáver; mientras, el agresor huyó en dirección desconocida.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer el hecho.

