Menor fue detenido por asesinar a joven de 19 en un centro de rehabilitación

Un menor de 15 años fue detenido tras apuñalar y asesinar a un joven de 19 al interior de un centro de rehabilitación en la comuna capitalina de Buin.

Los hechos ocurrieron esta madrugada en el sector Los Quinchos y el presunto agresor era paciente del recinto.

El imputado será formalizado por el delito de homicidio.