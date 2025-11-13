Tópicos: País | Policial | Homicidios
Menor fue detenido por asesinar a joven de 19 en un centro de rehabilitación
Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un menor de 15 años fue detenido tras apuñalar y asesinar a un joven de 19 al interior de un centro de rehabilitación en la comuna capitalina de Buin.
Los hechos ocurrieron esta madrugada en el sector Los Quinchos y el presunto agresor era paciente del recinto.
El imputado será formalizado por el delito de homicidio.