Mujer fue asesinada a balazos en San Pedro de La Paz tras "rencilla por un adelantamiento"

Una mujer de 33 años fue asesinada a balazos en la comuna de San Pedro de La Paz (Región del Biobío) mientras viajaba en vehículo con su pareja y su hija de 16, tras una riña por un adelantamiento.

Según T13, el hecho ocurrió a las 15:45 horas este domingo en la esquina de la Avenida Pedro Aguirre Cerda y calle Los Claveles, donde se movilizó Carabineros luego de ser alertado sobre los disparos.

Al llegar, los uniformados hallaron un automóvil Hyundai blanco con tres ocupantes en su interior, donde yacía el cuerpo de la víctima.

Los otros dos ocupantes salieron ilesos, pero fueron trasladados en estado de shock a un recinto asistencial.

Según antecedentes preliminares de Carabineros, los presuntos responsables también se encontraban a bordo de un vehículo cuando abrieron fuego contra los afectados. Posteriormente, escaparon en dirección a la comuna de Coronel.

De acuerdo con el fiscal ECOH Felipe Calabrano, el hecho ocurrió tras un altercado entre conductores: "No tienen ninguna relación entre ellos (las víctimas y los victimarios). Más que nada, hubo una rencilla por un adelantamiento de los vehículos".

Brigada de Homicidios junto a peritos del Lacrim #Concepción y ECOH del Ministerio Público continúan desarrollando diligencias por homicidio de mujer de 33 años, hecho ocurrido en Av. Pedro Aguirre C. San Pedro de la Paz. pic.twitter.com/ZdQdNuVrsT — PDI DEL BIOBÍO (@PDI_BIOBIO) August 17, 2025