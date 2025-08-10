Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago6.2°
Humedad100%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Magallanes
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Parricidio en Punta Arenas: Hombre fue apuñalado por su pareja durante discusión

Publicado:
| Periodista Radio: Carola Chávez
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El hecho ocurrió al interior de una vivienda ubicada en la población Seno Almirantazgo.

Parricidio en Punta Arenas: Hombre fue apuñalado por su pareja durante discusión
 ATON (referencial)

La imputada pasará a control de detención este lunes.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga un caso de parricidio ocurrido este domingo al interior de una vivienda ubicada en el pasaje Cerro York Minster de la población Seno Almirantazgo, en el sector norte de Punta Arenas (Región de Magallanes).

"Los primeros antecedentes dan cuenta que se habría producido una discusión y pelea al interior del inmueble y, en este contexto, la pareja de la víctima lo agredió con un arma cortopunzante, ocasionándole la muerte al interior del domicilio", informó el subprefecto Jair Bravo de la PDI.

"La imputada fue detenida preliminarmente por personal de Carabineros de Chile, que concurrió al lugar. Por instrucción del fiscal de turno, la mujer pasó a custodia de la PDI para continuar realizando las diligencias investigativas y el levantamiento de evidencia, como también la toma de declaraciones a testigos, vecinos, levantamiento de cámaras de vigilancia del sector",

El detective señaló que los antecedentes serán entregados el lunes al Ministerio Público para el respectivo control de detención de la imputada.

Los restos de la víctima fueron trasladados hasta el SML para la autopsia de rigor.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada