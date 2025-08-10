Parricidio en Punta Arenas: Hombre fue apuñalado por su pareja durante discusión

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga un caso de parricidio ocurrido este domingo al interior de una vivienda ubicada en el pasaje Cerro York Minster de la población Seno Almirantazgo, en el sector norte de Punta Arenas (Región de Magallanes).

"Los primeros antecedentes dan cuenta que se habría producido una discusión y pelea al interior del inmueble y, en este contexto, la pareja de la víctima lo agredió con un arma cortopunzante, ocasionándole la muerte al interior del domicilio", informó el subprefecto Jair Bravo de la PDI.

"La imputada fue detenida preliminarmente por personal de Carabineros de Chile, que concurrió al lugar. Por instrucción del fiscal de turno, la mujer pasó a custodia de la PDI para continuar realizando las diligencias investigativas y el levantamiento de evidencia, como también la toma de declaraciones a testigos, vecinos, levantamiento de cámaras de vigilancia del sector",

El detective señaló que los antecedentes serán entregados el lunes al Ministerio Público para el respectivo control de detención de la imputada.

Los restos de la víctima fueron trasladados hasta el SML para la autopsia de rigor.