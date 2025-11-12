PDI detuvo a presunto responsable de homicidio de Valentina Alarcón en La Pintana

La PDI y Fiscalía confirmaron la detención del presunto responsable de la muerte de la joven Valentina Alarcón, quien estuvo 15 días desaparecida hasta que su cuerpo fue encontrado en una vivienda en la comuna de La Pintana.

De acuerdo a la investigación, la joven de 26 años concurrió hasta la población El Castillo a comprar droga, siendo atacada sexualmente por el imputado, que posteriormente la habría asesinado.

El prefecto Jorge Abatte relató que "durante estos últimos días se logra determinar y acreditar fehacientemente la participación de este imputado, se logra situar en el sitio del suceso, como también a través de temas telefónicos y otros elementos que son parte de la investigación, se logra establecer principalmente el hecho que se está investigando".

"De acuerdo a la motivación, es parte de lo que se está investigando, hay un relacionamiento con drogas también y probablemente pudiera haber una hipótesis de índole sexual", añadió.

El detenido, identificado como Robinson Saunders, de 33 años, es apodado "El cebolla", y forma parte de una banda dedicada al tráfico de drogas en la zona.

Saunders será formalizado este miércoles por el delito de violación con homicidio, por lo que arriesga una pena de presidio perpetuo.