Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago25.8°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Homicidios

PDI realiza nuevas diligencias en casa de las víctimas del triple homicidio en La Reina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Representantes del imputado y las víctimas están presentes durante los procedimientos en el sitio del suceso para asegurar la transparencia.

PDI realiza nuevas diligencias en casa de las víctimas del triple homicidio en La Reina
 ATON (referencial)

En este caso, Jorge Ugalde es acusado de matar al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y a sus hijos el pasado 18 de octubre.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público, se encuentra desarrollando este jueves diversas diligencias relacionadas al triple homicidio ocurrido en la comuna de La Reina.

Este bullado caso tiene como detenido a Jorge Ugalde, cuñado del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y de sus hijos mellizos de 17 años, cuyos cuerpos fueron encontrados al interior de su casa en la capitalina comuna.

"Hasta el momento, lo que se están realizando son diligencias solicitadas por parte de la defensa. Son parte del proceso investigativo y también por mantener la imparcialidad de toda la investigación que se está llevando a cabo", señaló la subcomisaria Konny González, de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

Según se detalló, entre las solicitudes se incluye la fijación fotográfica del sitio del suceso.

Las diligencias se han extendido tanto al domicilio de los fallecidos como al de los imputados, lugares que ha contado con la presencia del abogado defensor de Ugalde y un familiar representante de las víctimas.

Además, el fiscal Francisco Lanas, a cargo del caso, también estuvo presente, retirándose momentos después de iniciadas las diligencias.

Se ha hecho hincapié en la transparencia del proceso, contando con la presencia de todas las partes involucradas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada