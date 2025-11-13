PDI realiza nuevas diligencias en casa de las víctimas del triple homicidio en La Reina

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público, se encuentra desarrollando este jueves diversas diligencias relacionadas al triple homicidio ocurrido en la comuna de La Reina.

Este bullado caso tiene como detenido a Jorge Ugalde, cuñado del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y de sus hijos mellizos de 17 años, cuyos cuerpos fueron encontrados al interior de su casa en la capitalina comuna.

"Hasta el momento, lo que se están realizando son diligencias solicitadas por parte de la defensa. Son parte del proceso investigativo y también por mantener la imparcialidad de toda la investigación que se está llevando a cabo", señaló la subcomisaria Konny González, de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

Según se detalló, entre las solicitudes se incluye la fijación fotográfica del sitio del suceso.

Las diligencias se han extendido tanto al domicilio de los fallecidos como al de los imputados, lugares que ha contado con la presencia del abogado defensor de Ugalde y un familiar representante de las víctimas.

Además, el fiscal Francisco Lanas, a cargo del caso, también estuvo presente, retirándose momentos después de iniciadas las diligencias.

Se ha hecho hincapié en la transparencia del proceso, contando con la presencia de todas las partes involucradas.