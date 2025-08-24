Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Presunto sujeto implicado en crimen de empresario de Curacaví se entregó a Carabineros

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

A raíz de indagaciones de Seguridad Municipal, confesó el delito a su madre y ésta, posteriormente, habló con el alcalde de la comuna, Christian Hernández.

Fue derivado a la PDI, ya que la Brigada de Robos Occidente investiga lo sucedido.

Presunto sujeto implicado en crimen de empresario de Curacaví se entregó a Carabineros
 ATON (referencial)

Junto con otros dos desconocidos, este sujeto es acusado de ingresar a robar a la casa de Michael Peñaloza -que había sufrido el mismo delito días antes- y, posteriormente, atropellarlo al sustraer su vehículo.

Un sujeto se entregó a la Comisaría N°63 de Carabineros de Curacaví por su presunta implicación en el asesinato de Michael Peñaloza, empresario de 44 años que fue atropellado durante un robo a su casa, ubicada en la misma comuna. 

El hecho ocurrió el martes, cuando tres delincuentes ingresaron al inmueble -después de haber robado especies de allí cinco días antes- para llevarse la camioneta de la víctima, ya que tenían en su poder las llaves del vehículo.

Al constatar que iba a ser víctima de un nuevo robo, Peñaloza llamó a Carabineros. Los uniformados constataron la denuncia y se fueron; momento en el que los antisociales -que esperaban la retirada del personal policial- entraron al domicilio y sustrajeron el vehículo, arrollando y matando al empresario en el acto.

En este contexto, el sospechoso que esta jornada se entregó a Carabineros fue derivado a la PDI, ya que la Brigada de Robos Occidente investiga el delito.

Sujeto confesó el crimen a su madre

De acuerdo a la investigación, a raíz de indagaciones de Seguridad Municipal para localizar al sujeto, éste terminó confesando el crimen a su propia madre. 

Posteriormente, la mujer le relató lo sucedido al alcalde de Curacaví, Christian Hernández, con el fin de que convenza a su hijo de entregarse. 

"Gracias al trabajo que ha desarrollado el equipo de Seguridad Municipal en padronamiento y recopilación de antecedentes, contactamos con uno de los sospechosos del delito y nos desplazamos junto a él para ponerlo a disposición de la policía en la Comisaría N°63 de Curacaví, en colaboración con Carabineros", dijo el jefe comunal.

Respecto a los otros dos delincuentes presuntamente implicados en el asesinato, aún no se conoce su paradero. 

Se estima que la Fiscalía Metropolitana Occidente haga un punto de prensa esta jornada a las 11:00 horas en la sede de la PDI, para compartir más antecedentes del caso.

