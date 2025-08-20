Prisión preventiva para mujer acusada de asesinar, descuartizar e incinerar a su expareja en Iquique

En prisión preventiva quedó una mujer chilena de 36 años tras ser detenida y formalizada por su presunta participación en el homicidio de su expareja, un ciudadano venezolano de 26 años.

La investigación se inició luego de que la víctima desapareciera en octubre del año pasado en la Región de Tarapacá. Desde ese momento, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzó una serie de diligencias para dar con su paradero.

El caso dio un giro clave en febrero de este año, cuando los detectives lograron hallar osamentas humanas en un sitio eriazo ubicado en la Avenida Circunvalación, en la ciudad de Iquique.

Tras el hallazgo, el Servicio Médico Legal (SML) realizó los peritajes correspondientes, determinando que los restos óseos correspondían a la víctima desaparecida.

Paralelamente, la investigación de la PDI arrojó como principal sospechosa a su expareja, quien habría sido la autora material del crimen.

Según la formalización, la imputada no solo habría asesinado al hombre, sino que posteriormente habría descuartizado e incinerado su cuerpo en el mismo lugar donde fueron encontrados los restos.