Reo murió tras riña en cárcel de Valdivia: Fue apuñalado con un sable de fabricación artesanal

Un interno de 22 años falleció durante la tarde de este sábado al interior del Complejo Penitenciario de Valdivia, en la Región de Los Ríos, tras ser atacado en medio de una riña ocurrida en uno de los comedores del recinto.

El hecho se registró en el comedor del módulo 54, donde el joven, que cumplía condena, fue agredido con un arma blanca de fabricación artesanal, sufriendo heridas que finalmente provocaron su muerte.

Desde la PDI informaron que la pelea se produjo por motivos que aún están siendo indagados, mientras que el subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de Valdivia, detalló que el arma utilizada correspondía a un sable confeccionado de manera artesanal.

La PDI indicó además que el presunto autor del ataque estaría identificado, tras el análisis de las cámaras de seguridad del recinto y otras diligencias realizadas en el lugar.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Legal para la realización de la autopsia correspondiente, a fin de determinar la causa exacta del fallecimiento.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el interno fallecido era oriundo de Valdivia y habría protagonizado conflictos previos al interior del penal.