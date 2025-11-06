San Vicente de Tagua Tagua: Encuentran cuerpo calcinado y amarrado en operativo antidrogas

Durante la jornada de este jueves, Carabineros halló un cuerpo mientras se desarrollaba un allanamiento en el sector Pueblo de Indios, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, Región de O'Higgins.

El cadáver estaba calcinado y amarrado al interior de una fosa.

El procedimiento, que se mantiene en desarrollo, incluyó el registro de al menos 10 domicilios en búsqueda de drogas, armas y dinero.

Según informó la institución, en el operativo participan efectivos del OS9 y de la SIP de Carabineros, además de personal especializado de Santiago y Rancagua; y hasta el momento, el cadáver no ha sido identificado.

El jefe de la Sexta Zona de Carabineros, general Guillermo Bohle, indicó que, "por el minuto, hay nueve personas conducidas a la Comisaría de San Vicente, correspondientes a dos chilenos y siete extranjeros".

"Este es un proceso en desarrollo y hemos confirmado la presencia de un cuerpo (...). Hay tráfico de drogas en el lugar y en ese ámbito estamos trabajando en un proceso investigativo de un año", agregó.

No se descarta el hallazgo de más cuerpos.