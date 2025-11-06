Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

San Vicente de Tagua Tagua: Encuentran dos cadáveres durante operativo antidrogas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Durante la jornada de este jueves, Carabineros halló dos cuerpos mientras se desarrollaba un allanamiento en el sector Pueblo de Indios, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, Región de O'Higgins.

El procedimiento, que se mantiene en desarrollo, incluyó el registro de al menos 10 domicilios en búsqueda de drogas, armas y dinero.

Según informó la institución, en el operativo participan efectivos del OS9 y de la SIP de Carabineros, además de personal especializado de Santiago y Rancagua; y hasta el momento, los cadáveres no han sido identificados.

