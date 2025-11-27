Santiago Centro: Estudiante murió por disparo a quemarropa de asesino en bicicleta

Un homicidio se registró este jueves, cerca de las 2 de la madrugada, en la intersección de Santa Elena con Manuel Antonio Matta, en la comuna de Santiago.

La víctima, un estudiante de 27 años, fue abordada por un solitario antisocial que se movilizaba en bicicleta, quien efectuó un disparo a quemarropa que le quitó la vida en el lugar.

El joven, que residía en el sector, se encontraba en camino a su departamento al momento de ser interceptado por el pistolero. La herida por arma de fuego que recibió fue tan grave que causó su muerte inmediata en las inmediaciones de su domicilio.

El Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público se encuentra a cargo de la indagatoria, trabajando en colaboración con la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer el móvil y dar con el autor del disparo.

@ECOH_FiscaliaRM junto a la @PDI_CHILE realiza pericias en calle Santa Elena, en Santiago Centro, por el homicidio con arma de fuego de un adulto chileno en la vía pública, quien falleció en el lugar. pic.twitter.com/kU0OfkKCZG — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) November 27, 2025

Hipótesis

De forma preliminar, se manejan dos hipótesis principales para el crimen, sin que hasta el momento se pueda descartar ninguna: la primera apunta a un posible ajuste de cuentas, mientras que la segunda se enfoca en un robo con homicidio.

El fiscal Jorge Cáceres, del ECOH, señaló que la víctima "no tendría condenas anteriores".

El equipo investigador se encuentra realizando las diligencias pertinentes, incluyendo el levantamiento de evidencias y análisis de cámaras de seguridad, para identificar y encontrar al autor del disparo que terminó con la vida del joven.