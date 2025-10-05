Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago13.1°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Homicidios

Sujeto descendió de vehículo y disparó contra tres personas en Renca: Una falleció

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las víctimas fueron atacadas en la esquina de avenida Salvador Allende con Chungará.

El fallecido tenía 23 años y contaba con antecedentes previos.

Sujeto descendió de vehículo y disparó contra tres personas en Renca: Una falleció
 x/@ECOH_FiscaliaRM

Un segundo herido de 24 años se encuentra internado en un recinto asistencial.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Al menos un muerto y un herido de gravedad dejó una balacera registrada la noche del sábado en la capitalina comuna de Renca.

Según la información preliminar, el hecho se registró en la intersección de avenida Salvador Allende con Chungará, donde se encontraba un automóvil de color blanco con dos ocupantes en su interior.

Del móvil descendió el copiloto con un arma de fuego, que percutó cerca de 14 disparos contra tres personas, resultando heridos dos hombres chilenos de 24 y 23 años.

Este último tenía antecedentes penales y falleció, pese a ser trasladado al Hospital Félix Bulnes, ubicado en la comuna de Cerro Navia.

De acuerdo con el fiscal ECOH Jorge Cáceres, "dos personas fueron heridas a bala, de 23 y 24 años y ambas chilenas. Fueron trasladadas a centros asistenciales y falleció una de ellas".

"El hecho ocurrió en la vía pública, donde un sujeto se bajó de un vehículo y disparó contra tres personas", detalló.

El fatal suceso, que por el momento no registra detenidos, quedó bajo la investigación de la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía ECOH.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada