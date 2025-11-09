"Te estaba esperando": Hombre fue acribillado a pasos de su casa en Peñalolén
Asesino percutó al menos seis disparos a corta distancia.
Vecinos trasladaron a la víctima a un servicio de urgencia, donde falleció.
Un hombre chileno de 35 años de edad fue asesinado a tiros en plena vía pública en la comuna capitalina de Peñalolén, en un hecho que apunta a un crimen planificado.
La víctima transitaba por la calle Los Araucanos cuando fue interceptada por otro sujeto que, al momento de dispararle a corta distancia, le gritó: "Te estaba esperando".
El ataque fue de gran violencia, con al menos seis disparos percutados que impactaron en el cuerpo del hombre.
El fiscal Javier Rojas, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidio (ECOH), señaló que el agresor ejecutó los tiros "a corta distancia" y que la víctima intentó infructuosamente buscar refugio en su propio domicilio, cayendo abatida a pocos metros del inmueble.
Tras el ataque, fueron los propios vecinos quienes intentaron auxiliar a la víctima, trasladándola en un vehículo particular hasta un servicio de urgencia cercano. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles, el hombre falleció momentos después en el recinto asistencial.
A cargo del trabajo investigativo quedó la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajan en conjunto con el ECOH de la Fiscalía.
@ECOH_FiscaliaRM investiga junto a @PDI_CHILE el homicidio con arma de fuego de un hombre, quien recibió múltiples impactos balísticos, en calle Las Araucarias, y fue trasladado hasta el Hospital Luis Tisné, donde se constató su muerte. pic.twitter.com/i8TUp89XWx— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) November 9, 2025