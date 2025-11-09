"Te estaba esperando": Hombre fue acribillado a pasos de su casa en Peñalolén

Un hombre chileno de 35 años de edad fue asesinado a tiros en plena vía pública en la comuna capitalina de Peñalolén, en un hecho que apunta a un crimen planificado.

La víctima transitaba por la calle Los Araucanos cuando fue interceptada por otro sujeto que, al momento de dispararle a corta distancia, le gritó: "Te estaba esperando".

El ataque fue de gran violencia, con al menos seis disparos percutados que impactaron en el cuerpo del hombre.

El fiscal Javier Rojas, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidio (ECOH), señaló que el agresor ejecutó los tiros "a corta distancia" y que la víctima intentó infructuosamente buscar refugio en su propio domicilio, cayendo abatida a pocos metros del inmueble.

Tras el ataque, fueron los propios vecinos quienes intentaron auxiliar a la víctima, trasladándola en un vehículo particular hasta un servicio de urgencia cercano. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles, el hombre falleció momentos después en el recinto asistencial.

A cargo del trabajo investigativo quedó la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajan en conjunto con el ECOH de la Fiscalía.