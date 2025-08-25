Tercer homicidio del día en la Región Metropolitana: Sujeto fue asesinado en toma de Cerrillos

Un sujeto de nacionalidad dominicana fue asesinado durante la tarde de este lunes al interior de la toma Nuevo Amanecer, en la comuna de Cerrillos.

De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima de 42 años fue apuñalada por otro hombre de la misma nacionalidad que sería una persona cercana.

La subprefecto Macarena Sepúlveda detalló que la víctima "habría estado compartiendo con otro sujeto de nacionalidad dominicana al interior de la toma y posteriormente, al llegar a su domicilio lo estaba esperando un amigo, con quien sostiene una discusión y una posterior pelea, producto de la cual este sujeto toma un arma cortante y lo agrede en una ocasión en la región cervical, para luego darse a la fuga del lugar".

Por el momento no se ha logrado dar con el paradero del autor del crimen.

Se trata del tercer asesinato en la jornada en la Región Metropolitana, tras los ocurridos en un Bus Red y en Recoleta.