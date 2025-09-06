Tiroteo en Colina dejó un muerto y dos heridos, entre ellos un menor de edad

Una persona murió y otras dos resultaron heridas -entre estas últimas una menor de edad- tras una balacera ocurrida la madrugada de este sábado en la comuna de Colina.

El comisario Sergio Mendoza, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, indicó a través de un video que el crimen tuvo lugar en la intersección de las calles Rosita Serrano con Osmar Pérez.

Según las primeras diligencias, las tres víctimas se encontraban en la vía pública cuando "fueron interceptados por, a lo menos, dos sujetos premunidos con armas de fuego, quienes procedieron a dispararles en reiteradas ocasiones para posteriormente darse a la fuga en dirección desconocida", dijo Mendoza.

Producto del ataque, un hombre de 25 años, con antecedentes policiales, fue trasladado hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Alta Resolución (SAR) Colina, donde el equipo médico constató su fallecimiento.

Los otros dos heridos -hermanos, uno de ellos de 25 años y el otro de 16- fueron enviados a distintos centros asistenciales: uno al Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia, mientras que el último al SAR Colina.