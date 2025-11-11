Tragedia en Melipilla: Se investigan presuntos femicidio, suicidio y doble intento de parricidio

Una tragedia se registró este martes en la comuna capitalina de Melipilla, donde un sujeto se quitó la vida tras presuntamente asesinar a puñaladas a su esposa y agredir a sus hijos de cuatro y siete años, dejando a uno de ellos en riesgo vital.

Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio en la Ruta G-78, a la altura del callejón Santa Rosa de Esmeralda, donde se halló el cuerpo del supuesto parricida.

La mujer, que recibió múltiples heridas cortopunzantes, fue trasladada al Hospital San José, donde finalmente murió. En tanto, el pequeño de siete años está en riesgo vital por resultar herido a la altura del tórax.

La Fiscalía Metropolitana Occidente está en el lugar acordonando el sector, junto a Carabineros. Ambos están a la espera de la llegada de personal del OS-9 y Labocar a periciar el cuerpo del sujeto.

Historial de denuncias y VIF, aunque aún "no se puede corroborar" autoría del sujeto

"Durante estas horas tendremos información más relevante. Lo importante ahora son las víctimas menores de edad: el de siete años está siendo trasladado a Santiago en un helicóptero institucional de Carabineros y el menor de cuatro está con los cuidados necesarios en el Hospital Local de Melipilla", dijo el fiscal Nelson Cajas.

"En cuanto a la dinámica, efectivamente estamos en una de violencia intrafamiliar, pero, en cuanto al factor fino de los hechos y a quién podemos imputar, para eso es necesario que con Labocar podamos recopilar antedecedentes y tengamos una tesis", agregó el persecutor.

Cajas también aclaró que todavía "no se puede corroborar" que el sujeto haya propinado las lesiones a las víctimas: "Lo que sí tenemos es que corresponde a una pareja con conflictos en el pasado por VIF, hay denuncias en el año 2019 de él (el imputado) hacia ella (su esposa) y, este año, en la que ella es víctima".

"Es aventurado aún establecer si estamos en presencia de un femicidio con un suicidio... hay que establecer la dinámica en este momento", señaló el fiscal.

"'Te voy a matar', le decía el hombre a la mujer", afirman testigos

En tanto, testigos afirmaron a Cooperativa que escucharon "muchas amenazas que iban a matarla (a la mujer): 'te voy a matar', le decía el hombre a la mujer".

"(La supuesta víctima) prendió la alarma y ahí salimos todos a mirar, y veo a la señora tirada en el suelo apuñalada", relató una mujer.

Otro testigo contó: "Llegaron autos y la ayudaron, la querían levantar pero ella dijo que no la tocaran. El criminal venía a comprar al negocio de mi hija y le contaba a ella que estaba aburrido, que tenía problemas".