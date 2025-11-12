Tres fallecidos dejó balacera en Quillota: Sería enfrentamiento de bandas delictuales

Un triple homicidio se registró este martes en Quillota, Región de Valparaíso, donde dos personas murieron baleadas al interior de un domicilio y otra en el hospital.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió en la población Ríos de Chile, donde al interior de un departamento se inició una balacera, en la que otras cuatro personas resultaron heridas.

El fiscal Cristián Paredes, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, detalló que "se trata de una situación ligada al microtráfico de drogas y que tendría también relación con rencillas entre distintos grupos, en este caso, entre chilenos".

Asimismo, precisó que se utilizaron tres armas de diferente calibre en el ataque y en el lugar se encontraron al menos 20 evidencias balísticas.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, relató que las víctimas son todos adultos "de 30, 28 y 18 años de edad", mientras que entre los lesionados "hay un adolescente de 17 años de nacionalidad venezolana".

Igualmente, sostuvo que "las dos personas fallecidas que se encontraron adentro del departamento no tienen un vínculo familiar, pero sí serían amigos y, respecto a los lesionados que también estaban al interior del departamento, habría un vínculo entre uno de ellos que sería un primo de uno de los fallecidos".

"Estamos investigando si pertenecen a una estructura criminal de acá de la zona de Quillota, o más bien de alguna población específica", puntualizó.