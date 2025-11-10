Valentina Alarcón, desaparecida hace 15 días, fue hallada muerta y con signos de violencia

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo del cuerpo de Valentina Alarcón Molina, joven barrista de la Universidad de Chile de 22 años que se encontraba desaparecida desde el pasado 25 de octubre.

El descubrimiento se produjo en horas de la tarde de hoy, al interior de un domicilio ubicado en la calle Los Alcaldes, en la comuna de La Pintana, en el marco de una investigación por presunta desgracia.

El cuerpo presentaba claros signos de haber sufrido algún tipo de violencia.

El hallazgo se concretó luego de intensas diligencias policiales y un allanamiento autorizado por el tribunal.

Tras poco más de tres horas de trabajo en el sitio del suceso, la Fiscalía confirmó la identidad de la víctima. El fiscal Alfredo Cerri, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), señaló que la confirmación de la identidad fue posible una vez que se ingresó al domicilio con la respectiva orden judicial.

"Se pudo corroborar que la persona fallecida correspondería a doña Valentina Alarcón Molina, que se encontraba desaparecida alrededor de 15 días", indicó el persecutor.

@ECOH_FiscaliaRM se trasladó hasta calle Los Alcades, de la comuna de La Pintana, junto a la @PDI_CHILE, por el hallazgo del cuerpo de una mujer con señales de haber sido víctima de violencia. pic.twitter.com/YNbc4owGwL — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) November 10, 2025

La investigación policial se había concentrado en el sector de La Pintana debido a que los antecedentes preliminares ubicaban a Valentina Alarcón por última vez en un lugar cercano a la comuna donde fue hallada.

Actualmente, las diligencias están lideradas por el ECOH de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI, con el objetivo primordial de esclarecer el móvil del crimen y las circunstancias exactas en que se produjo.

Las autoridades trabajan intensamente para identificar, ubicar y detener al o los responsables de este caso.