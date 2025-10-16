Viña del Mar: Estudiante de 16 años murió apuñalado en una riña frente a su liceo

Un adolescente de 16 años murió este jueves tras haber sido apuñalado en una riña ocurrida en el centro de la ciudad de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

La víctima, estudiante del Liceo Guillermo Rivera Cotapos, fue atacada en plena vía pública frente a su establecimiento educacional, ubicado a pocas cuadras de la Plaza Vergara.

La rápida llegada del personal del SAMU no fue suficiente para salvarle la vida, ya que falleció minutos más tarde en el Hospital Dr. Gustavo Fricke debido a la gravedad de sus heridas.

Según los detalles entregados por Carabineros, el incidente se registró alrededor de las 15:40 horas en calle Álvarez, cuando la policía fue alertada de una riña que involucraba al adolescente y a al menos otras dos personas, mientras que personal médico confirmó su deceso cerca de las 16:10.

El fallecido "es de nacionalidad chilena, de 16 años de edad. Cursaba segundo año medio (...) Se maneja la información de la identidad de uno de ellos (de los participantes del ataque), porque se generó una riña, y esto culmina con el fallecimiento y el delito de homicidio", confirmó el mayor Jorge Olea, jefe de la Quinta Comisaría de Miraflores.

Agregó que "se están haciendo las diligencias autónomas por parte de Carabineros a través de la SIP, en forma conjunta, de la Quinta Comisaría y la Primera Comisaría, para dar con el paradero del autor de este delito".