Violencia en La Pintana: Dos tiroteos en un mismo pasaje dejan un muerto y dos heridos

La Villa La Orquesta, en la comuna de La Pintana, volvió a ser escenario de hechos de violencia, en lo que se presume es la reactivación de los enfrentamientos entre bandas rivales por el control territorial y la venta de drogas.

Durante la noche del martes y la madrugada, se registraron dos tiroteos que dejaron una persona fallecida y dos heridas en el pasaje Las Gaitas.

En el primer hecho, un hombre de nacionalidad colombiana recibió seis impactos de bala, dos de ellos por la espalda, en la vía pública. Fue trasladado al SAR Los Quillayes y posteriormente al Hospital de La Florida, donde fue estabilizado.

Horas después, un grupo de desconocidos llegó hasta un domicilio y efectuó una ráfaga de disparos. El ataque dejó a dos personas heridas, una de las cuales falleció y la otra fue trasladada a un centro asistencial fuera de riesgo vital.

"Se recibió un llamado por parte de Carabineros que en la comuna de La Pintana había ocurrido un homicidio, en el cual una persona resultó con varios impactos balísticos y, además, otra persona con lesiones graves", dijo el fiscal Rodrigo Moya, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

La Fiscalía se encuentra investigando si ambos hechos tienen relación entre sí y si estarían involucrados en las disputas que se generaron el año pasado entre bandas rivales como la de "Los Perros".