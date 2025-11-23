Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

Al menos un bombero herido en incendio que afecta a panadería en Cerro Navia

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Voluntario cayó desde gran altura mientras atendía la emergencia en la esquina de la Avenida Federico Errázuriz con calle Virtud.

Fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad, donde "se encuentra estable y fuera de riesgo", dijo Bomberos.

 ATON (referencial)

El fuego está contenido en un horno de secado del local; emergencia que 11 Compañías de Bomberos -casi 80 voluntarios- buscan extinguir definitivamente.

Al menos un bombero se encuentra herido en el marco del combate de un incendio que afecta el interior de una panadería de la comuna de Cerro Navia. 

El local se ubica en la esquina de la Avenida Federico Errázuriz con la calle Virtud, donde trabajan 11 compañías de Bomberos -alrededor de 80 voluntarios- después del despacho de dos alarmas. 

El bombero se lesionó tras caer de altura mientras atendía la emergencia, por lo que fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad, donde "se encuentra estable y fuera de riesgo", dijo el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, Jamal Ash-Shinar.

Respecto al incendio, "se encuentra contenido y está circunscrito en el sector de un horno de secado (de la panadería). Esperamos que en las próximas horas podamos tener completamente liberado (el local del siniestro)", señaló.

"Lo complejo es la estructura de la panadería, pues mantiene losa y loceta y una estructura metálica que se vio producto de la temperatura. Para ingresar a la zona, que tiene mucha temperatura al interior, hemos tenido que ir avanzando de a poco", informó el comandante.

Por último, "tenemos afectación de viviendas colindantes por el trabajo propio de Bomberos sobre la estructura de los techos y por el trabajo con el agua", comunicó Ash-Shinar.

