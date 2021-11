Alcalde tras muerte de siete personas en incendio: "Cerro Navia no recuerda una desgracia tan terrible"

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (Ind), aseguró que la comuna "no recuerda una desgracia tan terrible" como el incendio que la madrugada de este viernes dejó siete víctimas fatales, todas ellas en la vivienda en la que se originaron las llamas.

Horas después de la emergencia, se constató que las tres víctimas adultas eran mujeres de 74, 29 y 32 años, y los cuatro menores de edad tenían 3, 10, 16 y 9 años. Las otras tres personas que estaban dentro del inmueble fueron rescatadas, y se encuentran en un recinto asistencial.

"La comuna no recuerda en su historia haber tenido una desgracia tan terrible como esta. Un drama: los gritos pidiendo auxilio, no poder salir", expresó el jefe comunal, señalando que "los vecinos muchas veces se tienen que encerrar por seguridad y pasa esto en muchas ocasiones, que no hay cómo ayudarlos".

Fuera del autoencierro de la familia -cuya casa tenía una reja cerrada con candado-, también dificultó el acceso de Bomberos y vecinos el que el fuego avanzara rápidamente por esta vivienda de material mixto, pues si bien el primer piso está hecho de concreto, la ampliación de madera permitió la veloz expansión de las llamas.

Bomberos confirmó 7 víctimas fatales en incendio registrado en Cerro Navia. Los fallecidos son 4 menores de edad y 3 adultos. Algunos de ellos estaban de visita en el domicilio @Cooperativa pic.twitter.com/XWbdkDBh9O — María Paz López (@mariapaz_lopezc) November 19, 2021

En esa línea, advirtió que "el daño emocional de muchas familias que están acá cerca que no lograban ayudar es terrible: es la impotencia de no hacer más, de no poder ayudar".

El municipio responderá con "varios tipos de apoyo", partiendo por la salud mental de los afectados: "Hemos dispuesto equipos desde el COSAM (Centro de Salud Mental) para poder apoyar tanto a la familia -que están destruidos, evidentemente-, pero también a los demás vecinos", detalló Tamayo.

Dos casas resultaron completamente destruidas por el siniestro, y otras dos presentan daño parcial, por lo que la alcaldía también prestará ayuda material a los damnificados.

En medio de la investigación de Bomberos y el Labocar, se está la espera de que la Fiscalía entregue mayores antecedentes de lo ocurrido.

Después de que Bomberos se retirara del sector, se han instalado puestos de salud para atender a familiares de los fallecidos que han llegado en el transcurso de la mañana.