Casa de reposo que se incendió en Rancagua no tenía autorización sanitaria

La casa de reposo que se incendió este lunes en Rancagua, y en la que murieron cinco personas, no contaba con la autorización sanitaria para poder funcionar, confirmó hoy el director del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Octavio Vergara.

"Esta residencia está en proceso de obtener la resolución sanitaria para su funcionamiento. Está en trámite pero no la tenía, así que no estaba con la autorización sanitaria para operar", señaló Vergara.

La autoridad informó que los habitantes del lugar serán trasladados a lugares que sí tienen autorización sanitaria.

Además, la Seremi de Salud de O'Higgins decretó la prohibición de funcionamiento del otro hogar de ancianos perteneciente al mismo dueño.

"No queremos que se repita lo ocurrido en la población Valenzuela, donde funcionaba una casa de reposo que no contaba con autorizaciones sanitarias, ni con letreros que dieran cuenta que allí estaban siendo cuidados adultos mayores", indicó la seremi de la cartera en la zona, Daniela Zavando.

La autoridad agregó referente al segundo hogar -ubicado en la población Cantillana- que "este lugar tampoco cuenta con autorización sanitaria y existen deficiencias que nos hacen hoy día determinar la prohibición de funcionamiento. Hay deficiencias que son complejas como el tema eléctrico, hay un tablero que no cumple con las condiciones. Además, no cuenta con extintores, no hay vías de evacuación señalizada".

Seremi de Salud O'Higgins decreta la prohibición de funcionamiento de segundo hogar de ancianos perteneciente al mismo dueño de centro de reposo siniestrado en Rancagua, y que dejó a cinco personas fallecidas. Ambos sitios no mantenían los papeles para funcionar @Cooperativa pic.twitter.com/c5nbXP47fn — Nicolás (@nicourzuab) October 28, 2019

Dos heridos de gravedad

El siniestro, que se produjo en la madrugada, afectó a tres viviendas en el sector de Santa María con Pedro Aguirre Cerda y dejó además dos personas heridas de gravedad.

"Dos personas están con riesgo vital en el Hospital Regional de Rancagua y están siendo atendidas. Cuentan con gran parte de su cuerpo quemado", señaló el fiscal Nicolás Núñez.

La Policía de Investigaciones (PDI) informó que el fuego comenzó por una sobrecarga de energía en uno de los entretechos del lugar.