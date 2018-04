Damnificados de incendio en el centro de Iquique denuncian abandono de las autoridades

Abandono total por parte de las autoridades fue lo que denunció un grupo de personas, entre chilenos y extranjeros, el día después del incendio que arrasó con 6 casas en el centro de Iquique este lunes.

Según cuenta Arnaldo González, venezolano avecindado hace tres meses en Iquique, "yo vivía en la casa donde comenzó el incendio. Yo arrendaba una piecita y bueno, lo perdí todo. No tengo derecho a nada porque no firmamos contrato ni nada, sólo de palabra", expresó.

Además agregó a Cooperativa que, "aquí no ha se ha acercado nadie, tuvimos que dormir en la calle. Nos dijeron que sólo atendían a chilenos porque no estamos regularizados y no teníamos carnet".

Mauricio Bravo es chileno y es otro de los que quedó literlamente en la calle. "Vinieron para acá y nos catastraron. DIDECO me vino a entregar mi camarote y un colchón, pero no tengo dónde llevármelos", sostuvo.

Municipio de Iquique se defiende

Desde la Oficina de Emergencias de la Municipalidad señalaron que "en el caso de los extrajeros, nosotros por mandato de Contraloría, no podemos hacer entrega de ayuda social a personas que no tengan un rut. Sin embargo se dispuso de albergues y sólo seis personas accedieron a esta ayuda", dijo la encargada de la oficina, Vanesa Bravo.

En el caso de don Mauricio Bravo, "no se le puede hacer entrega de una vivienda de emergencia por ejemplo, ya que sólo es entregada a los propietarios de viviendas siniestradas. Como él sólo arrendaba, no le correspondería, por no tener donde instalarla", dijeron desde la entidad municipal.

Por último, Hugo Paredes, ciudadano boliviano en la misma situación, expresó que "ningún consulado de los países que estamos en la calle se ha acercado", agregando que "por lo visto, deberemos pasar otra noche en la calle", finalizó.