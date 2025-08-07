Falla en máquina expendedora causó evacuación en Clínica Santa María

Una emergencia se desató esta mañana en la Clínica Santa María, ubicada en la comuna de Providencia, tras la emanación de humo que generó una evacuación de pacientes y funcionarios, sin que se registraran lesionados.

El incidente se originó en una máquina expendedora de alimentos ubicada en el piso -1 de la torre A.

El humo se propagó rápidamente por los ductos de ventilación, llegando hasta los pisos superiores y generando una alarma que llevó a las personas a evacuar por iniciativa propia.

La situación fue controlada por personal de Bomberos, quienes lograron sofocar el foco del incendio, que, al parecer, se produjo por una falla eléctrica en la máquina.

A pesar de que la emergencia ya está controlada, un gran número de personas se mantiene en el exterior de la clínica, en Avenida Santa María.